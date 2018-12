Yılbaşında 39 bin polis görev yapacak; Atlı polisler Taksim'de olacak

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili Taksim Meydanı'nda basın mensuplarına bilgi verdi. İstanbul genelinde 39 bin polis görev yapacağı yılbaşında ilk defa atlı birlikler de Taksim Meydanı'nda olacak.

"YILBAŞINDA 39 BİN PERSONEL İSTANBUL'DA GÖREV YAPACAK"

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında alınacak tedbirleri Taksim Meydanı'nda açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba yeni yılda İstanbul genelinde 39 bin personelin görev yapacağını belirterek " Tedbirlerimiz kapsamında 31 Aralık ve 1 Ocağı günü 24 saat esasına göre Gece Kartalları olarak andığımız çarşı ve mahalle bekçilerimizle birlikte 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde 17 bin personelle görev alacağız. Bu personeller arasında Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri ve Çevik Kuvvet polislerimizin içerisindeki atlı birliklerimiz Akbaş ve Kangal köpeklerimizi, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür bir şekilde Güven Timleri personellerimizle halkımızın arasında onları görecek şekilde 1545 personel ile yer alacak" dedi.

"1 MİLYON 520 BİN KİŞİ SORGULANDI"

3 Aşamalı tedbirlerin alındığını belirten Baybaba, "21 Aralık tarihinden itibaren başlamış Fetih 1453 Huzur Uygulaması ve Kurt Kapanı uygulamasıyla, park ve bahçelerde, halkın yoğun olduğu yerlerde aranan şahıslar üzerinde ve yol uygulamaları günü birlik evlerde yaklaşık 1 milyon 520 bin kişi sorgulanmış, bunlardan 4 bin 127 şahısın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir" dedi.

"İBB İLE ORTAKLAŞA 6 BİN KAMERAYLA İSTANBUL'U İZLİYORUZ"

UBER ve taksilere yönelik de uygulamalar yapıldığını belirten Baybaba, 1777 aracın incelendiğini söyledi. Zafer Baybaba, "Tedbirlerin ikinci aşaması İl genelinde 85 özel güvenlik görevlilerin denetlenmesi oldu. İlimiz genelinde taksi ve UBER'lere yönelik yaptığımız uygulamalarda 1777 araç incelenmiş. 3 bin 493 kişi de GBT sorgusundan geçirilmiş, 57 kişi gözaltına alınmış, 65 kişi de adli birimlere sevk edilmiştir. İlimizin AVM ve meydanlarda denetimler arttırılmış, özellikle toplu ulaşım araçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz metro istasyonların içerisi, dışarısı ve metroya çıkan yollar 6 bin kamerayla izlenmekte ve burada şüpheli görülen şahıs, çanta, valiz ve şüpheli görülen paketlere anında uzaman ekiplerimiz tarafından incelenmektedir" dedi.

Baybaba, tedbirler kapsamında 27 Aralık'ta aynı anda 2 bin 617 adrese girildiğini ve çeşitli suçlardan 903 kişi gözaltına alındığını da sözlerine ekledi.

"SAAT 15.00 İTİBARİYLE İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLAR KAPATILACAK"

Trafik yönünden de alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Baybaba, "31 Aralık günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak sabah 08.00'e kadar İlimizde Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerine kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte saat 15.00 itibariyle yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Daha önce size duyurmuş olduğumuz Kadıköy, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde belirtilen yerler kademeli olarak 15.00-16.00-17.00 saatleri itibariyle trafiğe kapatılacaktır. Ülkemize, milletimize yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATLI BİRLİKLER DE TAKSİM'DE GÖREV YAPACAK

Yılbaşında ilk defa Taksim Meydanı'nda atlı birlikler de görev yapacak. 3 Alman ve 1 Belçika ırkından olan atlar vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Ayrıca 3 Sivas kangalı, 3 Akbaş ve 3 Belçika kurdu polis köpekleri de yılbaşı günü Taksim Meydanı'nda olacak

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ DE YILBAŞINA HAZIR

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. Yılbaşı akşamında da Taksim Meydanı'nda oluşabilecek olumsuzluklara buradan tespit edilerek en hızlı şekilde müdahale edilecek.



