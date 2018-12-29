Yılbaşı öncesi tatlı telaş

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de pasta ve şekerleme işiyle uğraşanlar tatlı bir telaşın içine girdi. Yılbaşına sayılı günler kala bir yandan kapasitelerini artıran pasta ve çikolata üreticileri, bir yandan da siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. En çok Noel Baba, çam ağacı ve 2019 yazılı şekerlemeler ve kurabiyeler ile üzerine kar yağmış şekli verilen pastalar satılıyor.

İzmir'de 61 yıllık bir pasta firmasının ortaklarından olan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Grubu Komite Başkanı Ömer Pelit, her yıl aralık ayı sonunda tatlı bir telaş içine girdiklerini söyleyerek yüzlerce pastayı aynı gün, sağlıklı ve hijyenik ortamda hazırlamak için ciddi bir planlama yaptıklarını belirtti. Babası ve amcasının ortak başladığı pastacılık işini 3 kuşaktır sürdürdüklerini dile getiren Ömer Pelit, 1995 yılına kadar bir diş hekimiyken kendisini üretimhanenin başında buldu. Aslında çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunu anlatan Pelit, "Bu iş kuzenlerimle bize miras kaldı. 5 kardeşiz, ama 3 ortak olarak sürdürüyoruz. Babadan oğula bu geleneğin içindeyiz. Bir süre önce kuzenlerimiz çekilme kararı aldı. Biz 3 kardeş pastacılık işine devam ediyoruz. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Dünyayı geziyor, farklı yerlerde yiyip içiyorum. İşimize hep yenilikler katmayı hedefliyorum" dedi.

45 kişiye istihdam kapısı olan firmada en yoğun günleri yaşadıklarını anlatan Ömer Pelit, Gıda Çarşısı'ndaki üretim yerinden Alsancak'taki mağazalarına günde en az 4 kez taze ürün servisi yaptıklarını dile getirdi. Yeni yıl nedeniyle önce çikolata satışlarının arttığını, daha sonra ise özel pasta yapımına hız verdiklerini ifade eden Pelit şunları söyledi:

"Önce kurumsal firmalara şirket içi kutlamalar için özel siparişler hazırlamaya başladık. 31 Aralık gününün soğuk, sıcak ya da yağmurlu olması ile birlikte hafta sonuna denk gelmesi, işlerimizi etkileyen faktörler. Bu koşulların hepsini düşünerek günler öncesinden tatlı bir telaş içine giriyor, planlarımızın birkaç kez üzerinden geçiyoruz. Tek isteğimiz o günü alnımızın akıyla tamamlamak."

YILBAŞI KURABİYELERİ REVAÇTA

Pastada yılbaşı konsepti içeren süslemeler kullandıklarını anlatan Ömer Pelit, Noel Baba, çam ağacı ve 2019 yazılı şeker hamurlu simgelerin sıklıkla tercih edildiğini söyleyerek üzerine kar yağmış pastaların çok satıldığını belirtti. Yılbaşı kurabiyelerinin de son birkaç yıldır gündemde olduğunu dile getiren Pelit, "Kurabiyeleri çocuklar çok seviyor. Okullardan da sıklıkla yılbaşı kurabiyesi talepleri geliyor. Evindeki çam ağacını bu kurabiyelerle süsleyen bile var" dedi.

Bir senenin bitmesiyle birlikte herkesin üzerinde mental ağırlık ve fiziksel yorgunluk hissettiğini açıklayan Pelit şöyle konuştu:

"Hepimiz kabuk değiştirecekmiş gibi yeni duygular ve yeni bir sinerjiyle yeni yıla hazırlanıyoruz. Barış ve dostlukla dolu keyifli bir yıl geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Yılbaşı demek, bence bütün dünyanın aynı anda kutladığı bir doğum günüdür. Biz yılbaşına o keyifle hazırlanıyoruz. Müşterilerimize birbirinden keyifli pastalar yapıyoruz."

KIRMIZI VE YEŞİL RENKLERDE SÜSLER KULLANILIYOR

26 yıldır pastacılık sektörünün içinde olan ve 10 yıllık eşi Handan Taşkıran ile birlikte bu işi sürdüren İzmir Pastacılar Odası üyesi Oktay Taşkıran da unlu mamüller ve pasta üzerine üretim, satış ve idarecilik yapıyor. 18 çalışanıyla birlikte bizzat mutfağa girip müşterilerine güzel lezzetler sunan Taşkıran, yeni yılla ilgili hazırlıklara yaklaşık 20 gün öncesinden başladıklarını anlattı. Pandispanyalar ve kurabiyelerin ardından 5 gün kala pastaların üretimine geçtiklerini söyleyen Taşkıran, "Yılbaşı günü çok yoğun bir tempo içine giriyoruz. En çok yılbaşına özgü pasta ve kurabiyeler tercih ediliyor. Kütük pasta ön planda. 4 kişilik bir pastayı yılbaşında indirimli olarak 34 liradan satıyoruz. 6 kişilik olanlar 51 lira, 8 kişilikler ise 68 liradan müşteriye sunuluyor. Kaplamalı Noel Babalı kurabiyeleri ise 10 liradan satıyoruz. 50 liralık çikolata paketlerimiz var" dedi.

Daha çok büyük fabrikalardan yoğun talepler aldıklarını ifade eden Handan Taşkıran, "Çalışanlara armağan etmek ve iş yerlerinde kutlama yapmak için pasta ve çikolata istiyorlar. Siparişler, 250 kurabiyeyi buluyor. Süslemeleri hazırlarken adeta parmaklarım uyuşuyor. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar her çalışana ve müdürlere yılbaşı paketi istiyor. Kırmızı, yeşil taşlı ve canlı renklerle süsleme yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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