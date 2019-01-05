Yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrik

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalıp, gençlerle yeni yıla halaylarla giren polislere, Kaymakam İsmail Pendik tarafından 'Başarı Belgesi' verildi.

Yılbaşı gecesi Beytüşşebap'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda devriye görevi yapan polisler, zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çaldı. Araçtan çalınan şarkılarla birlikte gençler ve polisler, yeni yıla halay çekerek girdi. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İsmail Pendik, gençlerle halay çeken polisleri makamına davet edip, tebrik etti. Kaymakam Pendik, polislere 'Başarı Belgesi' verdi.

Kaymakam İsmail Pendik, ilçedeki yılbaşı gecesinin, Türk- Kürt kardeşliğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Son iki yılda kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın fedakâr operasyonlarıyla ilçemiz ve çevresi huzura kavuştu. Artık terörün olmadığı gibi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin huzurun hâkim olduğu bir Beytüşşebap haline geldi. Nasıl ki kahraman silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakâr bir şekilde çalışıyorsa, bizler de halkımızın gönlüne, aklına emperyalistlerin ve onların uzantısı olan, onların maşası olan bölücü terör örgütünün ve onların uzantılarının halkımızın kalbine yerleştirdiği fitne fesatlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bunun için de vatandaşlarımızı sahiplenmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle olan gönül bağlarını kuvvetlendirmek ve bölücü terör örgütünün psikolojik açıdan da tamamen yok olmasını sağlamak için her zaman gayret ve çalışma içerisindeyiz. Buradaki polis arkadaşlarımız, yılbaşı gecesinde zırhlı polis aracımızla oradaki gençlerimizle kaynaşmak, oradaki gençlerin devletimizle olan gönül bağını güçlendirmek için spontane gelişen güzel bir etkinliğe imza attılar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Beytüşşebap'ta bu güzellikler her zaman oraya çıkacak" dedi.



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