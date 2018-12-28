Yılbaşı gecesi ve sonrasında uzmanından beslenme önerileri

İSTANBUL, () - YILBAŞI gecesi yemek yerken aşırıya kaçmamak gerektiğine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yılmaz Akyüz, "Akşama kadar aç beklemeyip ara öğün yapmak şart. Örneğin 1 dilim tam buğday ekmek, 2 grisini ile 1 dilim beyaz peynir veya az yağlı sütlü bir kahve ve meyve tercih edilebilir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı gecesi ve sonrasında beslenmeye dikkat etmek gerektiğinin altını çizerek önerilerde bulundu. Dr. Akyüz, "Yılbaşı sofrasında ortaya salatalar, ızgara sebzeler, zeytinyağlılar hazırlanmalı ve ana yemek öncesi bu çeşitlerden tüketmeye özen gösterilerek mide doygunluğu sağlanmalıdır. Ana yemek olarak da çok yağlı olmayan protein kaynakları (tavuk, hindi, az yağlı dana eti) kızartılmadan fırında veya ızgara olarak tüketilebilir. Ana yemeğin yanında pilav, patates yenilecekse ayrıca ekmek veya çorba tüketmemeye dikkat edilirse aşırı karbonhidrat alımından kaçınılmış olur" diye konuştu.

KURUYEMİŞ YERİNE KURU MEYVE

Kuruyemişlerin kalori oranlarının yüksek olduğunu hatırlatan Dr. Akyüz, "100 gramı yaklaşık 600-800 kalori gibi yüksek enerji veriyor. Özellikle fıstık, badem, ceviz, fındık, çekirdek gibi yağlı tohumlar yerine leblebi, evde yapılan patlamış mısır ve kuru meyvelerle hazırlanan küçük bir kâse kuruyemiş tabağı olması miktar kontrolünü sağlamaya yardımcı olacaktır. Tatlı tüketilecekse mevsim meylerinden ayva, kabak, elma tatlıları veya sütlü tatlılar şerbetli ve hamur tatlıları yerine tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

YILBAŞI SONRASI BOL SU VE BİTKİ ÇAYI

Porsiyonların boyutuna dikkat çeken Dr. Akyüz, "Tüketeceğiniz yiyeceklerden rahatsızlık vermeyecek porsiyonlarda tabağa koyulması ve miktar eklemesi yapılmaması geceyi aşırı kalori alarak sonlandırmayı engelleyecektir. Ancak yine de kişi kendini sınırlandıramayıp aşırıya kaçmışsa ertesi gün bol su ve 2-3 fincan bitki çayı tüketerek, karbonhidrat, doymuş yağ sınırlı, sebze ağırlıklı beslenerek ve fiziksel aktivite yaparak geçirirse kilo artışını engellenmiş olacaktır" dedi.