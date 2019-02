Yiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeği

İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde, 4 yıl önce 'çok acil organ bekleyenler' listesine alınan ve o zaman 7 yaşında olan Selin Buğra, 5 yaşındaki Yiğit'in organlarıyla hayata tutundu. Ailesiyle endişeli bir bekleyiş yaşayan Selin Buğra'ya 8 gün sonra uygun karaciğer bulundu. Dünyada nadir görülen karaciğer rahatsızlıklarından biri olan Wilson hastalığı teşhisi koyulan Selin, hayatını kaybeden ve karaciğeri bağışlanan Yiğit'in ailesinin de evladı haline geldi. Selin'in isteği üzerine sürekli bir araya gelen aileler 4 yıldır her önemli günlerini birlikte geçiriyor.Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan Selin Buğra'ya, 2015 yılında 7 yaşında iken yüzünde ve gözlerinde ortaya çıkan sararma nedeniyle götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde ilk olarak eklem romatizması teşhisi koyuldu ve ilaç verildi. Ancak Selin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine aynı hastaneye bir kez daha götürüldü. Bu kez yapılan testler sonunda, durumu ciddiye giden Selin Buğra, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan bir dizi test ve kontroller sonrasında Selin'e, dünyada ender görülen rahatsızlıklardan Wilson hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalıktan kurtulup yaşama tutunması için tek çare nakildi. Selin için, 'Acil' kodlu çağrı yapıldı. İsmi, Türkiye genelinde, 'Çok acil organ bekleyenler' listesine yazıldı. 8 gün süren endişeli bekleyişin ardından Antalya'dan haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen down sendromlu 5 yaşındaki Yiğit Kara'nın karaciğeri Ege Üniversitesi'ne getirilip Selin'e nakledildi. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra günlük yaşamına tekrar dönen Selin, Antalya Kaş'taki evine döndü ve eğitim hayatına başladı. Şimdi 11 yaşında olan Selin'in en büyük isteği, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlar gibi olmak. Anne Ayşe Buğra "İnsan başına gelmeden bilmiyor. Organ bağışı hiç aklıma gelmezdi ama çok önemli olduğunu kızımıza gerekli olunca öğrendik" dedi.'SELİN BİZİM KIZIMIZ GİBİ OLDU'Kızları Selin'in hayata tutunmasının ardından anne Ayşe Buğra ve baba Osman Buğra, karaciğeri ile evlatlarına can olan Yiğit'in ailesi ile tanıştı. Buğra ailesi, Yiğit'in babası Kemal ve annesi Dulkadın Kara'nın ziyaretine gitti. Oğullarının organıyla yaşama tutunan Selin'in sağlıklı halini gören Kemal Kara ve eşi, onu kendi evlatları gibi sahiplendi. Hayatta olan iki çocuklarından ayrı tutmadı. Selin, karaciğeriyle hayat bulduğu Yiğit'in anne ve babasının da gözü gibi koruduğu evlatları oldu. Selin'in isteği üzerine 4 yıldır sık sık buluşan, önemli günlerini birlikte geçiren aileler, küçük kızın mutluluğu karşısında bambaşka duygular yaşadı. Yiğit'in babası Kemal Kara, "Selin bizim kızımız gibi oldu. O da bizi çok seviyor. Benim oğlumun organıyla hayatta kaldı. Birisi gitti, birisi geldi. Zaman zaman duygulanıyorum ama sonrasında da onun gülüşüyle mutluluğu yaşıyorum. Organ bağışı elbette çok önemli. Biz bunun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Biz onu çok seviyoruz o da bizi çok seviyor" dedi.

