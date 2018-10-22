Yiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ın Niksar ilçesinde okula gitmek istemeyen Yiğit Efe Kezer'i(7), annesinin yardım isteği üzerine eve gelen polis ekipleri oyuncak ve çikolata ile ikna etti.

İlçede yaşayan Nurhan-Erdoğan Kezer çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan birinci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Kezer, sabah okula gitmek istemedi. Çocuğunu bir türlü ikna edemeyen anne Nurhan Kezer, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Eve, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları gönderildi. Polis memurlarından Sezai Acerce, eve gitmeden önce marketten oyuncak ve çikolata aldı. Eve giden polisler Yiğit Efe’yi polis otosuna bindirip aldıkları oyuncak ve çikolatayı hediye etti. Ekip otosuyla ilçe merkezinde tur attırılan Yiğit Efe, bir süre sonra okula gitmeye ikna oldu. Küçük çocuk, ekip otosuyla eğitim gördüğü Ulvi Saime Kaya İlkokulu'na bırakıldı.



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