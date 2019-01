Yeşilköy'de haç çıkarma töreni

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,() Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon Apostol'un iskeleden haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra teknelerde bekleyenler haçı çıkarmak için yarıştı ve buna ilk ulaşan Nikola Aslaner oldu.

"İLK DEFA KATILIYORUM, GURURLUYUM"

Yarışmada birinci olan Nikola Aslaner, "Şu an çok donuyorum. İlk defa katılıyorum, heyecanlıyım bayağı. Beklediğim bir birincilik oldu. Su bayağı soğuktu, son 5 metreye doğru nefesim kesild. Hiçbir şey hissetmedim ama yüzdük ve aldık. Çok gururluyum kendim ve ailem adına. Şu an pek bir şey hissedemiyorum genel olarak donuyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HER ANINI YAŞAMAK LAZIM"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul'un büyük zenginlikleri var. Her semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin haç atma törenine katıldık. İstanbul'un her anını yaşamak lazım. O zaman daha güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbullular hissedecek. İstanbul'un her yerinde, her anında ve herkesin yanında olan bir süreci İstanbul'a yaşatacağız. Aslında onun minik ısınmalarını yapıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)