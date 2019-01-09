Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

YEŞİLAY Genel Başkanı Prof.Dr.Mücahit Öztürk ve Genel Sekreter Osman Baturhan Dursun, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Yeşilay'ın tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk'e ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarda başarılar diledi. Günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Öztürk de, 99 yıldır bağımlılıklarla etkin mücadele eden Yeşilay'ın yerel ve ulusal çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

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