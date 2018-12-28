Yerel mahkeme, Danıştay'ın RES kararına direndi

İZMİR'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) için 5 türbinlik kapasite artış projesi hazırlayan firmaya, ÇED olumlu kararı verildi. Karar, İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dosyayı inceleyen Danıştay, idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay'ın kararı üzerine yeniden dosyaya bakan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, üst mahkemeye direnerek 'ÇED olumlu' kararını bir kez daha iptal etti.

İzmir'in doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Karanburun'da, bir firma, RES için 5 türbinlik kapasite artış projesi hazırladı. Mordoğan Mahallesi'nin hemen karşısındaki dağlık bölgede kurulması planlanan RES'ler için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu kararı verildi. ÇED olumlu kararının iptali için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal etti. İptal kararının ardından, aynı proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ikinci kez ÇED olumlu kararı verildi. Karaburun Kent Konseyi ve bazı vatandaşlar, bu kararı da yargıya taşıdı. İkinci kez verilen ÇED olumlu kararına karşı İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava sürerken, Danıştay, İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

YENİDEN İPTAL ETTİ

Danıştay'ın kararının ardından dosyaya bir kez daha bakan ve bilirkişi incelemesi de yapan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, daha önce verdiği kararda direndi. Mahkeme, Danıştay'ın bozduğu dosya için bir kez da oy birliği ile 'ÇED olumlu kararının' iptaline hükmetti. İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, bölgedeki proje için iptal kararı verirken, aynı projeye dair ikinci kez verilen ÇED olumlu kararına karşı İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde açılan dava da sonuçlandı. Mahkeme, RES projesi kapasite artırımı talebini reddetti. Böylece Mordoğan'da aynı bölge için 3 kez verilen ÇED olumlu kararları, farklı mahkemeler tarafından iptal edilmiş oldu.

'MAHKEME KARARLARINI UYGULAYIN'

Aynı alana mahkeme kararlarına rağmen ÇED izinleri verildiğini savunan Karaburun Kent Konseyi de yaptığı açıklamada, "Daha ne kadar mahkemelerin verdiği kararları görmezden gelecekler. Biz doğamızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Doğamızı talan etmek isteyenlere karşı sonuna kadar savaşacağız. Ama yargının verdiği kararlara rağmen, hiç bir şeyin değişmemesi, hepimizi üzüyor. Hukukun gereği yerine getirilsin" denildi.



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