Yenişehir Ziraat Odası'nda başkan Aktaş

YENİŞEHİR Ziraat Odası’nın 1 Şubat Cuma günü gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim kurulu ve Meclisi güven tazeledi.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Sadi Aktaş başkanlığındaki yönetim kuruluna Recep Ediz, Ayhan Ay, Gürhan Altuğ, Burhan Arı, Ulvi Savaş ve İmdat Orhan seçilirken, Mehmet Arda’nın başkanı olduğu meclis de Ahmet Uzun, Mehmet Ali Çoban, İbrahim Özdemir, Ahmet Çetin, Birol Duğan, Arif Uysal, İsmail Yüksel, Ali Güre, Emin Karaca, Mehmet Ayas, Hayri Alper, Sabri Kürün ve Ahmet Kemerdere'den oluştu.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, 4 yıl daha göreve devam edecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "71 delegemizin 48’i bizleri bu göreve layık gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz 14 bin 500 kişilik çok büyük bir aileyiz. Birbirimizle asla küsmeyiz, kırılmayız. Yönetime talip olan diğer arkadaşlarımız da iyi şeyler yapmak için yarışa katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve yarışa biz devam edeceğiz. Kimseye kırgınlığımız küskünlüğümüz olamaz. Seçim bitti yine kol kola yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte yapacak çok işimiz var ve yapacağımız çalışmalarla üreticimizin kazancını artıracak projelere imzalar atacağız’ dedi.

FOTOĞRAFLI