Erhan TEKTEN - İstanbul () - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi.
/yeniden/ Suudi Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacak
Erhan TEKTEN - İstanbul () - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. Ortak incelemenin...
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