(yeniden) Başbakan Yıldırım: Dolar fırlayıp gitse enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar-1

Enver ALAS-İSTANBUL,()

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyona değinen Başbakan Yıldırım, " Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KÜRESEL, BÖLGESEL, EKONOMİK SONUÇLARI OLDU"

Son günlerde döviz kurundaki artışlara değinen başbakan Yıldırım, " Bölgemizi saran çatışma ve belirsizlik durumu havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Son günlerde yaşadığımız gerilim, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Ve bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu" dedi.

"BİZ BÖYLE TEDBİRLERİ ÇOK GÖRDÜK"

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde" diyen başbakan Yıldırım, " Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece Ak Parti taraftarları etkilenecek diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de ekonomi yönetimimiz de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik" şeklinde konuştu.