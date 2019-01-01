Yeni yıla denizde girdiler

Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir grup vatandaş, 2019 yılını, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.

Antalya'da farklı mesleklerden 'Yaz Kış Denize Girenler' isimli grup, 2019 yılını, denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili'nde 23.30'da bir araya gelen grup üyeleri, 8 derece olan havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Saat 23.55'i gösterdiğinden grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlar, birkaç dakika denizde kaldıktan sonra koşarak yeniden yaktıkları ateşin başına döndü. Atatürk posteri de açan grup adına açıklama yapan Nail Avcı, 2019 yılını serin havada, ancak sıcak Akdeniz'de karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, "Tüm dünyada daha çok demokrasi ve hoşgörü istiyoruz" dedi.

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