Yeni Havalimanı'na personel girişi KGKS ve BGS ile olacak

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ekim () - Resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacaklar için giriş kartları yönergesi de yayınlandı.

Buna göre çalışanlar, hava tarafı ve güvenlik tahditli alanların kritik bölümlerine girişlerde, "Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi - KGKS" ve "Biyometrik Giriş Sistemi - BGS" kurularak, hem kartlarını okutacak hem de biyometrik kontrole tabi tutulacaklar.

İstanbul Yeni Havaimanı'nda (İYH) çalışacak olanlar için giriş kartları yönergesi de yayımlandı. Yönergenin amacı, İYH'de yolcuların, personelin, hava aracı ve tesislerin güvenliğinin sağlanması ve "Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi ve Biyometrik Giriş Sistemi" kurarak, "yetkisiz girişleri engellemek ve personel, şahıs ve araçların, İYH sınırları dâhilinde kademeli olarak oluşturulan bölümlere girişlerinin belirli kriterlere bağlanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek" olduğu vurgulandı.

İzin verilmeyen/kapalı olan bölgelere geçiş yok

Havalimanı giriş kartı ve günlük izin kartına sahip personel ve şahıslar, Havalimanı giriş kartı ve günlük izin kartında belirtilen (izin verilen) bölgelere giriş-çıkış yapabilecek. İzin verilmeyen/kapalı olan bölgelere ise geçiş yetkisi olmayacak.

Havalimanı hava tarafı ve güvenlik tahditli alanların kritik bölümlerine açılan tüm kapı, turnike ve kart okuyucularda İGA tarafından hazırlanacak ve yönetilecek kartlı geçiş kontrol sistemi ve biyometrik sistemi kullanılacak.

Kartını okutan personelin fotoğrafı da ekranda çıkacak

Havalimanı giriş kartı ve günlük izin kartı düzenlenen şahısların kontrollü bir şekilde güvenlik tahditli alanlara geçişini sağlamak amacıyla İGA tarafından kartlı geçiş kontrol sistemi kurulacak.

Sistem sivil havacılık güvenliğini sağlamak amacıyla, hava tarafı ve hassas tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli kapılardan (turnike, döner kapı, kayar kapı, mevcut kapıya kilit sistemi vb.) oluşacak.

Personele yönelik kesintisiz kayıt (giriş-çıkış kaydı) esasına dayanacak.Sistem kartını okutan personelin sadece yetkili olduğu alanlarda geçişine izin verecek.

Yetkisi olmadığı alanlarda ise geçişine izin vermeyecek ve personel kartını okuttuğu esnada fotoğrafı ekrana getirerek güvenlik personelinin eşleştirme yapmasına imkân verecek şekilde tasarlanmış olacak.

Hem kart okutulacak hem de biyometrik kontrole tabi tutulacaklar

Kartlı geçiş sistemine öncelikle havalimanı giriş kartı okutulacak. KGKS tarafından geçiş yetkisinin teyit edilmesi durumunda ilgili personel tarafından biyometrik veri okutulacak.

Kart ve Biyometrik verilen eşleşmesi ve geçiş yetkisinin teyit edilmesi durumunda Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi (KGKS) tarafından ilgili personelin geçişine müsaade edilecek.

İstanbul Yeni Havalimanında kullanılacak olan Biyometrik sisteme dair uygulama esasları İstanbul Yeni Havalimanı Mülki İdare Amiri tarafından talimat halinde yayınlanacak ve uygulama bu talimat doğrultusunda yürütülecek.