Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime

KUZEY Irak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25), memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşi Yağmur Özdemir (25), tabuta sarılarak, "27 gün oldu doyamadım Ömerime" diye ağıt yaktı.Dün Sakarya'ya getirilip Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün morguna konan şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in cenazesi, sabah saatlerinde alındı. Şehit Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, konvoyla baba evinin bulunduğu Hendek İlçesi Aktefek Mahallesi'ndeki Karadere Camii'ne getirildi. Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in eşi Yağmur, annesi Fatma Özdemir ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Eşinin askeri parkasını giyen Yağmur Özdemir, şehidin tabuta sarılarak, "3 ay sonra gelecektin, ne işin var burada. 27 gün oldu, doyamadım Ömerime" diye feryat etti. Anne Fatma Özdemir de tabutun başında dakikalarca şehit oğlunun fotoğrafını öptü.Şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da cenazede gözyaşlarını tutamadı.Ailenin 14 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun diğer kardeşleri, tabut başında birbirlerinden destek alarak ayakta durabildi. Şehidin cenaze namazına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aktefek Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.MUTLULUKLARI YARIM KALDIYaklaşık 1 ay önce düğün için izne çıkıp Sakarya’ya gelen Şehit Ömer Özdemir'in 1 hafta önce görev yeri Hakkari'ye döndüğü, ardından da Kuzey Irak operasyonlarına katıldığı belirtildi.

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