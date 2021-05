Yeni Anne Olanlara Tavsiyeler! Kendini Yetersiz Hissetme Durumu

Bebek doğurduktan sonra annelerin kendini yetersiz hissetmeye başlaması özellikleri doğumdan sonraki ilk aylardan sonra görülebilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum hem anne için hem de bebek için zor olabilirken yeni doğan bebeğin bakımını da güç bir hale getirebilmektedir. İşte bebeklerini doğuran annelere bu duygularını çözüme kavuşturmaları için bazı tavsiyeler…

Bu durum için en önemli haber annelerin yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sık sık fırsatlar doğuyor olmasıdır. Bebeklerin sürekli bir gelişim halinde olması her yeni günün yeni fırsatlar getirmesine işaret etmektedir. Her doğan yeni bebek kendi genetik altyapısı ve kendi mizacı ile dünyaya gelirken her çocuğun da gelişimi farklı olmaktadır. Astroloji ile ilgilenen anneler bebeklerinin doğum haritasına bakabilir ve yaşayacakları üzerinde fikir sahibi olabilir. Anneler için tavsiye edilen durum bebeklerine en iyi şekilde annelik yapmak adına öncelikle rahatlamaları ve her şeyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığını kabul etmeleri olacaktır. Gerçekçi olmak yüksek standartlar koymaktan daha iyi bir durumdur.

Doğum yapan bazı anneler yalnızca bir kaynağı en doğru olarak kabul etme eğilimindedir. Ancak unutulmamalıdır ki söz konusu sizin bebeğiniz olduğu zaman ana kaynak kendi bebeğiniz olmaktadır. Uzmanlar bu konuda yeni anne olan ve kendini yetersiz hisseden anneler için sürekli akıllarını kurcalayan konular üzerinde tek başlarına yol almanın aksine bazı bilgi kaynaklarına taramalarını ve dengeli davranmayı tavsiye etmektedir.

Bir diğer tavsiye de yeni doğum yapan anneler için içsel konuşmaları değiştirmek olacaktır. “Olmuyor, yapamıyorum, hep böyle mi kalacak?” ya da “istediğim gibi değil” şeklinde konuşmalar yapmak yerine bunun geçici bir süreç olduğu hatırlanmalıdır. Aslında yeni doğum yapan anneler için kendilerinin en iyi arkadaşı olmaları gerekmektedir. Eleştiri yapmak onları daha iyi bir anneye çevirmez ancak kendilerini sevmeleri onlar için oldukça faydalı olacaktır.