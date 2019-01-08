Yekta Kopan'ın konuğu Latife Tekin oldu

İSTANBUL, () - Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv’de Yekta Kopan'ın yazar söyleşileri programına bu hafta yazar Latife Tekin konuk oldu. Tekin programda eş zamanlı yazdığı iki yeni romanı 'Manves City' ve 'Sürüklenme' hakkında bilgi verdi.

Hepsiburada'nın Youtube kanalı HepsiTV’de yayınlanan Yekta Kopan'la Yazar Söyleşileri program usta yazar Latife Tekin’i ağırladı. Programda, yazdığı son iki romanı 'Manves City' ve 'Sürüklenme' üzerine söyleşi gerçekleştirildi.İki kitabı aynı dönemde nasıl yazdığı ve birbiriyle bağlantılı olup olmadıkları sorulduğunda Tekin, önce Sürüklenme’nin kurgusuna başladığını sonra eş zamanlı olarak Marves City kurgusunun oluştuğunu söyledi. İki romanda da sanayileşme, işçi sınıfının hak arayışı, taşra, yoksulluk mücadelesi gibi bağlantılı konular bulunduğunu ve iki romanın birbirine ayna olduklarını da belirtti. Söyleşide iki romanı aynı anda yazmayaüç dört yıl kadar önce karar verdiğini de aktardı.

"BUNDAN SONRA ÜÇ ROMANI BİR ARADA YAZABİLİRİM"

İki kitabı eş zamanlı yazdığı için bundan sonra 3 romanı da bir arada yazabileceğini söyleyen Latife Tekin, son iki kitaba konu olan hikâyenin eski kitapları Unutma Bahçesi’nden Muinar’a kadar birçok kitabına da konu olduğunu, bu kitaplarda da aslında insanın hayat içinde sürüklenen bir canlı olduğuna dair bir duygu taşıdığını aktardı.

TÜM KİTAPLARI YENİDEN BASILIYOR

Okurlarına tüm kitapların yeniden basılacağı müjdesini de veren Tekin,"Tüm kitaplarım Can Yayınları etiketiyle yeniden basılıyor. Hatta bu iki romanı dışında 'Sevgili Arsız Ölüm','Berci Kristin Çöp Masalları', 'Gece Dersleri', 'Buzdan Kılıçlar' da yeniden basılıp raflarda yerini aldı" dedi.

EDEBİYATSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISI

Tekin ayrıca programda kurulmasına katkıda bulunduğu Bodrum’daki Gümüşlük Akademisi ile ilgili de bilgi verdi. Bu akademinin yazarlara hoş bir üretme ortamı oluşturmak,kültürel bir buluşma mekânı işlevi görmesi ve ulusal edebiyata katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirten Tekin, yakında İstanbul’da da atölyeler yapılacağını, hocaları arasında Yekta Kopan’ın da bulunduğu Gümüşlük Akademi ile ilgili duyurular ve etkinlik takvimleri, akademinin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini dile getirdi.