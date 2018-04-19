Yazar Talha Uğurluel, Seydişehir Kitap Günleri'ne katıldı

SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen '2'inci Kitap Günleri'ne tarihçi yazar Talha Uğurluel katıldı.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kudüs’ün Müslümanlar tarafından yalnız bırakıldığını ve yeteri kadar önemsenmediğini belirten Talha Uğurluel, ''Mescid-i Aksa avlusu Allahu Teâlâ’nın dünya üzerinde kendisine ayırdığı en özel, en önemli mekanlardan bir tanesi ve burası bir asırdır adeta kapalı bir kutu, insanların zihninden silinmeye çalışılıyor. İnsanlar da buraya yeteri kadar önem göstermiyor. Mescid-i Aksa avlusunun içinde orada birçok medrese var” dedi.

Uğurluel, ''İnsanlarımız Mescid-i Aksa dendiğinde sadece bir yapıdan bahsedildiğini sanır. Halbuki Kur’an-ı Kerim’in bize anlattığı Mescid-i Aksa alelade bir bina değil, Allahu Teala’nın kıymet verdiği bir toprak parçasıdır.Mescid-i Aksa’dan içeri girdiğimiz vakit bizi dikdörtgen bir arazi karşılar. Etrafı bir taraftan şehir surları diğer taraftan Memlük medreseleri ile çevirilidir. İçeride son derece kıymetli bir eser daha vardır. Kubbetü’s Sahra, yani Kaya Kubbesi, Kubbeden ziyade kayanın kendisi son derece kıymetlidir. Allahu Teala yeryüzünü yaratmaya bu kayadan başlamıştır. Birçok peygamber bu kayaya yüz sürmüş, altında ve üstünde kurbanlar kesmiş, ibadet etmiş daha önemlisi Peygamber Efendimiz bu kayanın üzerinde Miraç’a yükselmiştir. Beytü’l Makdis, Mukaddes Ev anlamına geliyor. Hz. Süleyman’ın mabedini buraya inşa ettiğini biliyoruz. Allahu Teala’nın kutsal saydığı bu yer ve yapılar bire bin sevabın olduğu alandır. Kuran-ı Kerim bu kutsal alandan Mescid-i Aksa olarak bahseder, yani Uzak Mescid’dir. Bu adla anılmasının sebebi ise Kabe’ye uzak olmasıdır. Allahu Teala yeryüzünde Kabe’nin kapladığı alan ile Mescid-i Aksa’nın kapladığı alanı kutsal saymıştı” diye konuştu.

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