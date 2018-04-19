SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen '2'inci Kitap Günleri' programında yazar Kahraman Tazeoğlu, sevenleriyle buluştu.Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleşen konferanslara Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Seydişehir'e ilk defa gelen şair -yazar Kahraman Tazeoğlu , kendisini dinlemeye gelen okurlarına keyifli saatler yaşattı. Tazeoğlu, Seydişehir' de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek kitap günlerini üzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ve ilgilerinden dolayı okuyucularına teşekkür etti. Tazeoğlu, ''Bizde bu kabiliyet Allah vergisi bir kabiliyet. Yani Allah içinize şairi , edebiyatçıyı adına ne derseniz deyin bir değer koymuştur. Siz bunun farkında değilsinizdir. Fakat bir gün bir şey o içinizdeki gizli kalan sanatçıyı , şairi ortaya çıkarır. Bizim için kitap fuarları çok önemli çünkü biz yazarız. Gazete ve televizyonlara çıkamayız. Fazla röportaj yapılmaz. Biz okuyucularımızla sadece kitap günlerinde buluşabiliriz. Son iki yılda Türkiye de Belediyeler kitap günleri yapıyorlar ve bizde okuyucularımızın ayağına koşa koşa geliyoruz" dedi.