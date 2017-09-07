Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!

Yazın, sıcak havanın yarattığı hava şartlarından olumsuz etkilenen pek çok insan sonbaharın gelişiyle rahat bir nefes almıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacak

Tüm yurtta gelecek hafta sıcaklıklar hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacak. Gelecek hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, bütün bölgelerde havanın açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40, Aydın ve Bursa'da 37, Adana ve Antalya'da 36, Ankara ve İzmir'de 35, Konya ve Afyonkarahisar'da 34, İstanbul'da 33, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 31 derece olması bekleniyor.

Sıcak havaya karşı tedbir alınmalı

Mevsim ve ani sıcaklık değişimleri ile özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.