Yaylalarda zorlu yaşam başladı

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ merkez Üçevler köyünde besicilik yapanlar, yazın hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için 15 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte bulunan Kurtik Dağı çevresindeki yaylalara çıkıyor. Kurulan çadırlarda yaklaşık 5 ay yaşayacaklarını belirten kadınlar, iş yükünün kendilerinde olacağını söyledi.

Yaz mevsiminin etkili olmasıyla Muş'un dört bir yanındaki yaylalar dolmaya başladı. Hayvancılık bölgesi olan Muş ile kırsalında besicilik yapan onlarca köylü, yaylalara çıktı. Kurtik Dağı'nın 2 bin 350 rakımında kurdukları çadırda, zorlu yayla hayatına başlayan, Üçevler köyünden birçok besici, yazı burada geçireceklerini söyledi. Köy sakinlerinden Gülizar Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yayla yükünü kadınların çekeceğini dile getirdi. Sabah erken saatlerde uyanan kadınların ilk önce temizlik yaptığını anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Temizliğin ardından kahvaltıyı hazırlıyoruz. Kahvaltıdan sonra öğle yemeğini hazırlayıp, öğle vakti yüzlerce koyunu sağıp, sütleri peynir yapıyoruz. Küçük çocuğu olan varsa çocukların bakımı yapıp, akşam yemeğini hazırladıktan sonra karanlık çökmeden yeniden hayvanların sağımını yapıyoruz. Çamaşır, bulaşık derken saat 22.00 gibi uyuyoruz. Yani bir robot gibi yaşıyoruz. Erkeklere gelince bazen sağımda bize yardım ediyorlar, onun dışında gün boyu hayvanların yanında geziyor, arada birde hayvanların kırkılmasını yapıyor. Bizim yaptığımız işin yarısını bile yapamazlar. Yaz boyu burada elde ettiğimiz sütü peynir ve yağ yapıyoruz. Büyük bir bölümünü satıp, bir kısmını da kendimize ayırıyoruz. Buradan kazandığımız para ile bir kışı geçiriyoruz."

Geçim kaynakları besicilik olduğu için aileden herkesin bir işin ucundan tuttuğunu belirten Üçevler köyünden Hamdullah Yıldırım ise "Gün boyu yaylada hayvanların bakımını, yemlenmesi, kırkımını ve evlerin onarımını yapıyoruz. Tabi iş yükü kadınların omzunda. Onlar olmasa biz yaylayı çeviremeyiz" diye konuştu.



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