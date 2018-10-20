Yayladan dönen koyun sürüsü kent merkezinden geçti

TOKAT'ta yayladan getirilen koyun sürüsü gece saatlerinde kent merkezinden geçti. Cadde üzerindeki araç sürücüleri ve vatandaşlar, sürüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

Kentte besicilik yapan Serdar Çiğdem, nisan ayında koyunlarını otlatmak için Almus ilçesi Belçik Yaylası'na götürdü. Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönmeye karar veren Çiğdem, sabah saatlerinde 40 kilometre uzaklıkta bulunan koyunlarıyla birlikte yola çıktı. Gece saatlerinde Tokat'a ulaşan Serdar Çiğdem, koyunlarını kent merkezindeki en işlek yer olan Gaziosmanpaşa Caddesi'nden geçirip ahırına götürmek için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürünün geçişi için caddede araçları bir süre durdurdu. Yüzlerce koyunun caddenin karşısına geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Caddede koyun sürüsünü gören vatandaşlar ve sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Besici Serdar Çiğdem, "Her sene baharda yaylaya gidiyoruz. Sonbahara doğru geri geliyoruz. Hayvanlarımızı yürüterek getiriyoruz. Mecburen şehir merkezinden geçiriyoruz. Sağ olsun emniyet birimleri yardımcı oluyorlar. Yürüyerek getirmek çok uzun sürüyor. Fakat değiyor. Şehir merkezinden geçerken insanlar fotoğraf çekiyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor" dedi.



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