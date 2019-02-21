Yaya geçidinde halay çekerek, farkındalık oluşturdular 

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, yaya geçidinde hayal çekerek farkındalık programı düzenledi.

'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Nusaybin'de yaya geçidinde halay çekildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından yapılan etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, okulun folklor ekibi ve trafik polisleri katıldı. Yaya üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla okulun folklor ekibi, yaya geçidinde folklor gösterisi düzenlerken, sürücüler de kontak kapatarak gösteriyi izledi. Öğrenciler, gösteri sonrası sürücülere trafikte yayaların öncelikli olduğunu anlatan broşürler dağıttı.



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