BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan yavru baykuş, belediyenin maskotu oldu. Makam odasında yavru baykuşu eliyle besleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bakımının yapılmasının ardından baykuşun uzmanlara teslim edildiğini söyledi.Karacabey’de donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından bulunan yavru baykuş, belediyenin maskotu oldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, baykuşu makam odasında besleyerek, "Normalde baykuşların kışın ürememesi lazım. Etle beslendikleri için kışın beslenmeleri sınırlı oluyor. Geçtiğimiz yıl Karacabey ilçesinde kar yağışının az olması ve kış şartlarının olumsuz olması nedeniyle fare sayısında ciddi bir atış oldu. Hal böyle olunca kışın da beslenme konusunda sorun yaşamıyorlar. Bu yavru da kışın doğmuş bir yavru. Bu tarz ihbarlar aldığımız zaman ekiplerimizi bölgeye gönderiyoruz. Yıl boyu sadece sahipsiz sokak hayvanları için değil, yaban hayvanları için de ekiplerimizi yardıma yolluyoruz. Bu sevimli kuşu da misafir ettik ve bakımların yapılması için işin uzmanlarına teslim edilecek. Ardından doğal ortama salınacak. Belediye personeli yavruya çok alıştı. Adeta belediyenin maskotu haline geldi. Tabii ki bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. Sadece şehir içinde değil, tüm canlılara elimizden gelen desteği sağlamanın peşindeyiz ve vatandaşlarımızda bu bilinçle hareket ediyor" dedi.Tedavisinin yapılması için Başkan Özkan, baykuşu yetkililere teslim etti.

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