'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı (2)

ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

Söke'de, yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini iddia eden Kemal K. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan huzurevi görevlisi Hamdi Akgün, bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra, aynı hastanenin estetik cerrahi servisine alındı. Akgün'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.



SÖKE (Aydın), ()



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