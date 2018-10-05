Yaşlılara yardım, dilencilere  operasyon

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, görme ve bedensel engelli vatandaşların camilere geliş ve gidişlerinde yardımda bulunurken, cami önlerinde ise vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelikte operasyon başlattı.

Merkez Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede camiye gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlar için çalışma başlattı. Ekipler ilçede bulunan cami önlerinde namaz saatleri sırasında beklerken aynı zamanda araçlarla gelen görme ve bedensel engelli vatandaşların gidiş- gelişlerinde yardımcı oluyor. Ekipler camiye gelmek isteyen ancak imkanı olmayan vatandaşları ise evlerinden araçlarla alıyor.

Zabıta ekipleri, aynı zamanda cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar edenlere yönelikte operasyon başlattı. Bu kapsamda cami önlerindeki dilencilerin beklemesi de engellendi.

FOTOĞRAFLI

