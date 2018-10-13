'Yaşam Tüneli'ne alınan sürücülere görüntülü uyarı

KARAYOLLARINDA kaza ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaşam için kısa bir mola' projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Çanakkale-İzmir karayolu Kepez Beldesi mevkiindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı ve uyarıldı. Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala'nın da katıldığı denetimlerin ardından sürücüler araçlarıyla özel hazırlanmış, üstü ve çevresi kapalı 'Yaşam Tüneli'ne alınarak, ses ve görüntü sistemleri vasıtasıyla kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi.

Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdür Yasin Pala, kurallara uyarak yapılan yolculuğun önemli olduğunu söyledi. Trafikte en küçük kural ihlalinin sonucunun can kayıplarıyla ödendiğini belirten Yasin Pala, şunları söyledi:

"Özellikle cep telefonu ile konuşmak, alkollü araç sürmek ve de emniyet kemeri takmamak gibi kuralların ihlalinin sonuçlarını değerli sürücülere ve vatandaşlarımıza kısa filmlerle bire bir yaşatacağız. Bu olayların yaşanmaması için biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşabilirsek, daha çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz.”



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