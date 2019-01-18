Yarıyıl tatilini şenlik havasında yaşayacaklar

İSTANBUL, () -Beylikdüzü Belediyesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk yarısını tamamlayan öğrencilere birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikler hazırladı. Çocuklar için dopdolu geçecek bir tatil hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede okuyan ya da ikamet eden öğrencilere bir de sürprizi olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki öğrencilerin keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesi için birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici programlar hazırladı. 19 Ocak - 3 Şubattarihleri arasında gerçekleşecek Yarıyıl Etkinliklerinde öğrenciler; eğitici atölye çalışmalarından, tiyatro ve sinema gösterimlerine kadar birçok programa ücretsiz katılma imkânı bulacak. İkamet zorunluluğu bulunmayan etkinliklere, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve Beylicium Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapacak.

EĞLENCE İLE EĞİTİM BİR ARADA

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler yaş ve kontenjan sınırı bulunan; Dans, Ritim, Resim, Keçe, Karikatür, Kaligrafi, Pasta, Marakas, Yaratıcı Drama ve Drama Atölyeleri’nde yaratıcılıklarını arttırarak, eğlence ile eğitimi bir arada yaşayacak. Öğrencilerin 45 dakika sürecek atölye çalışmalarında yerlerini alabilmeleri için gişelerden kayıt yaptırması gerekiyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlayacak; Dr. Seuss Lorax, Tınkert Bell Ve Peri Kurtaran, Neşeli Dalgalar, Vol –i, Yücel’in Çiçekleri, Charlie’nin Çikolatası Fabrikası, Garfield ve Minyonlar sinema filmleri ise bu kez çocuklar için beyaz perdeye yansıtılacak.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KARNENİ GETİR, KİTABINI AL

Beylicium AVM’de bulunan Belediye Tiyatrosu ve Erol Günaydın Sahnesi’nde ise Aysberg ve Mustafa adlı tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuklar için dopdolu programlar hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede okuyan ya da ikamet eden öğrencilere bir de sürprizi olacak. 19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ne karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek.

(FOTOĞRAFLI)