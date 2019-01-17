Yarıyıl tatilinde çocuğunuzla sosyalleşmesini sağlayacak aktiviteler yapın

Cansel ORUÇ/ BURSA,()-YARIYIL tatilinin, çocuklar için biten bir eğitim yarı döneminin stresini atma, eğlenme ve dinleme için bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, tatilde dinlenmek adı altında televizyon karşısından kalkmayarak ya da sürekli tablet veya bilgisayarla oynamanın, çocukların psikolojik sağlığı için olumsuz davranışlar olduğunu söylüyor. Bunların yerine açık havada etkinlik, spor gibi aktiviteler yapmasını sağlayarak rahatlamasına, sosyalleşmesine fırsat sağlanması gerekiyor.

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Psikolog Nilay Gürtaş, yarıyıl tatilinin, çocuklar için biten bir eğitim yarı döneminin stresini atma, eğlenme, dinleme ve okul zamanında yapamadığı aktiviteleri yapma fırsatı olduğunu söyledi.

AKTİVİTELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Ebeveynlere, tatil dönemlerinde çocuklarıyla yapacakları aktiviteleri önceden planlamaları tavsiyesinde bulunan Nilay Gürtaş, “Tatil döneminde çocuklarla açık havada etkinlik, spor gibi aktiviteler yapmasını sağlayarak rahatlamasına, sosyalleşmesine fırsat sağlanmalı. Bu etkinlikleri önceden planlamak oldukça önemlidir. Bunları bir kağıda, hangi gün hangi aktiviteyi yapacağınızı yazarsanız, eğer böylece hem planlı ilerlemiş hem de hedeflediğiniz her şeyi yapabilmiş olursunuz. Ama planları yaparken çocuğunuza da danışmayı unutmayın” dedi.

SANATSAL AKTİVİTELER YAPIN

Yarıyıl tatilinde çocuklara, arkadaşlarını eve çağırmalarına izin verilerek, onlarla eğlenebilecekleri ortamların sağlamanın önemli olduğuna dikkat çeken Gürtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşlarını eve davet etmesini isteyip onlara eğlenebilecekleri bir ortam sağlayabilirsiniz. Bu hem çocuğunuzun okul dışında arkadaşlarıyla ortak anı biriktirmesine katkı sağlar hem de sizin çocuğunuzun arkadaşlarıyla sosyal iletişimini yakından gözlemleyebilme fırsatı sunmuş olur. Ayrıca çocuklarınızla sanatsal faaliyetler düzenleyin. Mesela beraber sinemaya, tiyatroya, konsere gidin. Evinizde oturup kitap okuma saatleri düzenleyin. Sonrasında yaptığınız aktivitelerin bitiminde çocuğunuzla bunların üzerine konuşun. Değerlendirme yapmasını isteyin. Nelerden hoşlandı, neleri tekrar yapmak isteyebileceğini sorun. Böylece çocuğunuzun hem dil hem de kültürel becerilerini geliştirmesine yardımcı olmuş olursunuz.”

Beraber geziler düzenleyerek, çocukların yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamanın gerekliliğine işaret eden Nilay Gürtaş, “Şehir içi, şehir dışı, yurt dışı geziler düzenleyebilirsiniz. Akraba ziyaretleri yapabilirsiniz. Beraber yaşadığınız şehirdeki tarihi eserleri, müzeleri gezebilirsiniz. Buralara gitmeden önce beraber gideceğiniz yerin tarihi geçmişini araştırıp bilgi sahibi olmasını sağlayın. Gezi bitiminde de gördükleriniz üzerine konuşun. Bu hem çocuğunuzun tarih bilgisini geliştirmiş olur hem de aile dinamiğinize katkı sağlayarak ikili iletişiminizi kuvvetlendirerek konuşmanıza malzeme yaratmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki çocuğa ailesiyle vakit geçirmek özgüven aşılamaktadır” diye konuştu.

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