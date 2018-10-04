'Yargı-Medya Buluşması' Adana'da gerçekleşti

ADALET Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Adana Bölge Adliyesi'nin ev sahipliğinde 'Yargı-Medya Buluşması' gerçekleştirildi.

Medya mensuplarını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 'Yargı-Medya Buluşması' düzenlendi. Adana'da bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Bölge Adliyesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türkiye'de ilk Medya İletişim Bürosu'nun 2014'te Adana Adliyesi'nde faaliyete geçtiğini belirtti. Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, basın sözcülüğü görevini üstlenecek hakim ve Cumhuriyet savcıları belirlenmiş, yapılan çalıştay ve toplantılarla evrensel uygulamalar göz önüne alınarak basın sözcülüğü kurumuna, yargı teşkilatımızda işlerlik kazandırılmıştır. Bununla birlikte adliyeler bünyesinde oluşturulan Medya İletişim Büroları, basın sözcüleri yönetiminde, basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunu yargısal faaliyetlerle ilgili bilgilendirme görevini üstlenmiştir. Bugün gelinen noktada, projenin başladığı 2014 yılından bu yana önemli mesafe alınmış olsa da halen çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu bir gerçektir. Bugünkü toplantının da, hem gelinen aşamayı analiz etmek hem de yaşanan sorunlarla ilgili çözüm üretmek bakımından hepimiz için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yargı organlarının idari nitelikteki faaliyetlerinin duyurulmasında ve haber konusu yapılmasında, gerek teoride gerekse de pratikte önemli bir engel bulunmamaktadır. Ancak soruşturma ile kovuşturma yani dava konusu olan ve aynı zamanda haber değeri bulunan hususların basın ve kamuoyuyla paylaşılmasında, hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir."

'MEDYA İLETİŞİM BÜROLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Yargı-Medya Buluşmaları'nın ilkini Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Strateji Geliştirme Başkanı Çekin ise şunları söyledi:

"Yargı organlarının medya ile iletişim kanallarının güçlendirilmesi uluslararası alanda birçok ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yargı-medya ilişkileri ayrı bir disiplin olarak ele alınmakta ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin de dikkate alınması suretiyle ülkemizde de bir model geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultudaki amaç 2015 yılında kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nde yer almıştır. 'Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi' bu amaç çerçevesinde geliştirilmiş ve sürdürülmüştür. Bu çalışmanın amacı özetle, kamuoyuna doğru ve sağlıklı bilgi akışının hızlı biçimde sağlanmasıdır. Bu süreçte yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi gibi ilkelerin de gözetileceği şüphesizdir. Medya organlarımızın doğru haber yapılabilmesi için, haberin kaynağı büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları büyük önem taşımaktadır."

Konuşmaların ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Oya Armutçu, yargı-medya ilişkileri konusunda önemli bilgiler verdi.



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