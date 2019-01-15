Yardım ettiği lösemi hastalarıyla aynı kaderi paylaştı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİİF) Öğretim Görevlisi İsmail Seki (42), lösemi hastalarına uygun ilik bulunması için kampanyalar düzenlerken, yaklaşık 1 ay önce kendisinin lösemi hastası olduğunu öğrendi. Seki'ye uygun donör bulunması için bu kez eşi Candeğer Seki (39), 'Bir Damla Hayat Kurtarır' kampanyası başlattı. Seki'ye donör olmak isteyen yüzlerce kişi, kan bağışında bulunurken, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da kampanyaya destek verdi.ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kök hücre donörlüğü konusunda kampanyalar düzenleyerek lösemi hastalarına yardımcı olan öğretim görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İsmail Seki, yaklaşık 1 ay önce lösemi olduğunu öğrendi. 25 gündür İzmir'de özel hastanede tedavi gören Seki'ye uygun donör bulunması için eşi Candeğer Seki, ilçede 'Bir Damla Hayat Kurtarır' kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından İsmail Seki'ye donör olmak isteyen yüzlerce kişi, Biga Ortaokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda Kızılay'a kan bağışında bulundu. Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da salona gelerek, kampanyaya destek verdi.'ÇOK UĞRAŞTI AMA EN SONUNDA BU HASTALIK ONU BULDU'Eşi İsmail Seki'nin Ağaköy'deki Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, uzun süredir lösemi hastaları için kampanyalar düzenlediğini belirten Candeğer Seki, "Eşim lösemiyle ilgili güzel çalışmalar çıkarttı. Bu çalışmalar kapsamında lösemi hastalarında 12 eşleşme sağladı. Lösemi hastalarına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyordu. Bir çok kişiyi bu konuda bilinçlendirdi. Çok uğraştı ama en sonunda bu hastalık onu buldu. Ben de onun yaptığı çalışmanın devamı niteliğinde ona ve onun gibi ilik nakli bekleyen hastalara yardım olunması için bu kampanyayı başlattım. Biga halkının yanı sıra çevre ilçelerden birçok insan kampanyamıza destek verdi. Umutluyuz. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim" dedi.'KAN VEREREK ONLARA UMUT OLABİLİRİZ'Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise "Ömrünü lösemiyle mücadeleye adamış İsmail Seki ve onlarla aynı kaderi paylaşan binlercesi için bugün Bigalılar, Biga Ortaokulu'na akın etti. Onların tek kurtuluşu kök hücre nakli. Kan vererek onlara umut olabiliriz. Biga halkı bu önemli kampanyaya katkı veriyor. Bigalı arkadaşımız İsmail Seki de yakın zamanda bu rahatsızlığa yakalandı ve kök hücreye ihtiyacı var. Biz de destek olmak ve farkındalık oluşturmak, katkı sağlamak için Biga Ortaokulu'ndaydık. Hep birlikte destek olalım" diye konuştu.

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