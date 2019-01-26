Yaralı şahin tedavi edilip, doğaya salındı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğada kanadından yaralı ve baygın bulunan şahin, veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Ovacık Yaylası'nda Gülcan Ayvalı tarafından kar üstünde baygın ve kanadından yaralı halde bulunan şahin, Nazilli ilçe merkezinde veteriner Mehmet Gün'e götürüldü. Soğukta beslenemediği için halsiz kalan ve kanadında yara bulunan şahin, iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve tekrar doğaya salındı.

Veteriner Mehmet Gün, "Ben bir veteriner olarak üzerime düşen görevi yaptım. İyileştirip sağlığına kavuşturduk. Tabii ki bir canlıyı ve bir doğa hayvanını iyileştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ben o ölmek üzere olan şahini kliniğimize getiren hayvansever Gülcan Ayvalı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

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