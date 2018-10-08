Yaralı puhu tedaviye alındı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, köylüler tarafından yaralı bulunan puhu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veterinerince tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünün sakinleri, sol kanadından yaralanmış puhu buldu. Köylüler, kuşu Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Yaralı puhu, burada veteriner Turgay Altay tarafından tedaviye alındı. Aç olan kuş, et parçalarıyla beslendi. Bölgede bu zamana kadar bulunan en büyük puhu olduğunu belirten Altay, "Bu çevrede bu zamana kadar gördüğüm en büyük puhu kuşu bu. Belki bundan daha büyükleri olabilir; ama daha önce bu çevrede hiç denk gelmedi. Hep küçükleriyle karşılaştım. Yaralı kanadını sarıp, iyileştirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz ve doğal ortamına bırakacağız" dedi.



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