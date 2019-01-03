Yapımcı Karamahmutoğlu: Mars Group’un iyi bir adım atabileceğine inanmıyorum

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () - FİLM yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında oluşan gerilim devam ediyor. Mars Group’un sözleşmeye uygun davranmamaya devam etmesi halinde ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmini vizyondan çekeceğini açıklayan Yapımcı Yönetmen Talip Karamahmutoğlu, “Mars Group’un iyi bir adım atabileceğine inanmıyorum. Olan filmin ilk haftasına oldu” dedi.

Yayınladığı basın açıklamasıyla Mars Group’un sözleşmeye uymadığını ve 4 seans gösterilmesi gereken filmin 2 seans gösterildiğini belirten Yapımcı ve Yönetmen Talip Karamahmutoğlu, bu durumun düzeltilmemesi halinde son filmi ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmini vizyondan çekeceğini duyurmuştu. Demirören Haber Ajansı'na () konuya ilişkin açıklama yapan Karamahmutoğlu, "Mars Group ile görüşmeler devam ediyor, hatayı kabul ediyorlar. Salon sayısını çoğaltıp durumu iyileştireceğiz dediler, biraz panik oldular ama ben Mars Group’un iyi bir adım atabileceğine inanmıyorum, olan filmin ilk haftasına oldu. Takip etmesek durumdan haberimiz bile olmayacak. Salonları takip ettirdim, fotoğraflarını çektim, her hareketi belgeledim" diye konuştu.

“EŞİT ŞARTLARDA YARIŞAMIYORUZ”

Koşulların eşit şartlar altında uygulanmadığını ifade eden Karamahmutoğlu, “Filmin vizyona ilk girdiği gün bütün seanslarda verileceğine dair sözleşme olmasına rağmen filmi 10.30 ve 12.45 saatlerinde gösterdiler. Sonra da bizim film yerine Aquaman filmini koydular ve eşit şartlarda yarışma hakkımızı elimizden aldılar. Bizim filmimiz bir öğrenci filmi, sabahın 10.30’unda kim gider? Zaten böyle bir şey yapmaya hakları yok” açıklamalarında bulundu.

“10 SENE ÖNCE DE 5 LİRA ALIYORDUK”

Yapımcıların 10 sene öncesinde de tek biletten 5 lira kazanabildiğini sözlerine ekleyen Karamahmutoğlu, “Şimdi kamera kiralamak bile çok pahalı, maliyetler arttı ama hala 5 lira alıyoruz. Mars, 10 sene önce 10-12 liraya bilet satarken şimdi 30-40 liraya satıyor. Bu durumu Mars hep yapıyormuş ama biz bilmiyorduk. Neler oluyor diye kontrol etmeye başlayınca ortaya çıktı. Önceden bize 'şu seansta 10 kişi geldi' diye raporlama yapıyorlardı. Ama aslında o seansta da bizim film yerine 50 bilet satacağı başka bir filmi oynatıyormuş, ondan 10 tane bileti de bize yazıyormuş. Belki benim filmim 150 izlenecekti, o şansı bize tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE SİNEMAYI AYAKTA TUTAN YERLİ FİLMLERDİR”

Yabancı yapımcıların böyle bir sorunu olmadığını vurgulayan Karamahmutoğlu, "Çünkü kendi ülkelerinde zaten o parayı kazanıyorlar, buradan bilet başına 5 lira gelmesi onları rahatsız etmiyor. Ama bizim pazarımız sadece Türkiye olduğu için bizi çok etkiliyor. Yerli ve yabancı sinemayı kıyasladığınızda yerli sinema çok önde. Ortalama yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı film izleniyor. Ancak çok büyük yabancı filmler geldiğinde oranlar yüzde 60’a 40 oluyor. Türkiye’de sinemayı ayakta tutan yerli filmlerdir ama durum böyle olmasına rağmen en çok ezilen de yine yerli filmler oluyor. İngiltere’de veya Fransa’da ise bu durum yüzde 30’a 70’tir. Mesela Almanya’da yerli film izleme oranı yüzde 20’dir. Yüzde 80’i yabancı filmler oluşturur" dedi.

"ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biletlerin promosyonsuz satıldığında, yapımcılara düşen payın da artacağını dile getiren Karamahmutoğlu, “Mars Türkiye’deki salonların yüzde 60’ını oluşturuyor ama böyle bir durum içerisinde diğer salon firmaları da güçlendirilebilir, desteklenebilir. Zaten sürekli iletişim halindeyiz ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama en iyi çözüm yine Mars’la ortak bir noktada buluşup devam etmek. Amacımız hem seyircinin daha normal fiyatlar ödeyerek filme gitmesini sağlamak hem de birçok noktada seyirciyle buluşmak" diye konuştu.