Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 10 yıldır yangın uzmanı olarak görev yapan 24 yıllık orman mühendisi Hasan Altınbağ (48), orman yangınlarına karşı verilen mücadeleyi koluna dövme yaptırdı.Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olan ve bitirme tezini de orman yangınları üzerine yapan Hasan Altınbağ, binbir emekle yetişen, milli servet olan ormanların baş düşmanı yangınlarla mücadeleyi kendine amaç edindi. İzmir Bergamalı olan Hasan Altınbağ, küçük yaşlardan beri orman varlığı bakımından zengin bir bölgede yetişmesi, doğayı, ormanları çok sevmesi nedeniyle orman mühendisliği mesleğini de bilinçli olarak seçti. Ormanları kuran, geliştiren ve koruyan bir mesleğin mensubu olarak, zorlu arazi şartlarında bugüne kadar özveriyle işini yaptı.DÖVME YAPTIRDIİzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 10 yıldır yangın uzmanı olarak görev yapan, 24 yıllık orman mühendisi Hasan Altınbağ, koluna orman yangınını ve söndürme çalışmalarını tasvir eden dövme yaptırdı. Her yıl yangınları söndürmek için verdikleri mücadele sırasında, kül olan ağaçlar ve orman içinde yanarak ölen hayvanları gördüğünü, bu durumunun kendisinde derin bir üzüntü ve iz bıraktığını belirten Altınbağ, yüreğine işleyen acıyı koluna da dövme olarak yaptırdığını söyledi. Yanan bir alanın tekrar orman formuna dönüşmesi için en az 30 yılın geçmesi gerektiğini belirten Hasan Altınbağ, ihmal ve dikkatsizlikle atılan küçük bir sigara izmaritinin 100 yıllık bir birikimi, emeği 1 saatte yok edebildiğine dikkat çekti.Orman yangınları uzmanı Hasan Altınbağ, görev yaptığı yangın harekat merkezinde 2018 yılı başından beri toplam 233 yangın ihbarının geldiğini, bunun 79'unun orman yangını, 116'sının kırsal alan yangını ve 38'inin de asılsız ihbar olduğunu söyledi. İzmir ve Manisa illerinden her yıl yaklaşık bin kadar yangın ihbarının geldiğini, bunun 100'den fazlasının çok ciddi büyüklükte, büyüme kaydeden yangınlar olduğunu, hepsine müdahale ettiklerini anlattı. İzmir ve Manisa dışında komşu illerdeki orman yangınlarına da gittiklerini, geçen yıl Kütahya Domaniç'te çıkan orman yangını sırasında 4 gün orada kaldığını belirtti. Orman yangınları uzmanı olmak için önce ağacı ve ormanı çok iyi bilmenin gerektiğini, yangınların yüzlerce hektarlık açık alanlarda yayılış gösteren farklı karakteristik özellikleri olan, zorlu arazi koşullarıyla mücadele edilmesi gereken bir yangın olduğunu sözlerine ekledi.

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