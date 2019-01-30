Yangında ölen Suriyeli işçinin ailesinin dramı

ANKARA'da mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli 5 işçiden Abdullah Rahicuha'nın (45) eşi ve 2 çocuğu, zor şartlar altında yaşıyor. Galiye Rahicuha, diz ve bel rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını, eşinin ölümünden sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Geçen 16 Ocak'ta, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İşçilerden Abdullah Rahicuha'nın cenazesi, Yenimahalle mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Rahicuha'nın eşi Galiye Rahicuha (39), eşinin ölümünden sonra 2 çocuğuyla kaldı. Galiye Rahicuha, oğlu Fevzi (11) ve kızı Raime (16) ile Altındağ'daki kiralık evde zor şartlar altında yaşıyor.

'MAAŞI DÜZENLİ ÖDÜYORLARDI'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirten Galiye Rahicuha, eşinin yaklaşık 3 yıldır mobilya fabrikasında sigortasız ve haftalık 400 TL ücretle çalıştığını söyledi. Galiye Rahicuha, "Türkiye geldikten sonra eşim çok iş değiştirdi. Son 3 yıldır burada çalışıyordu. Sigortası yoktu; ancak maaşını düzenli olarak ödüyorlardı. Haftalık 400 lira alırdı. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyorduk" dedi.

'HAYAT DAHA DA ZORLAŞTI'

Eşinin ölümünden sonra hayat şartlarının daha da ağırlaştığını, dizlerinde ve belindeki rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını anlatan Galiye Rahicuha, "Benim bir işte çalışmam çok zor. Çocuklarım da çalışmıyor, iş yok. Okula da gitmiyorlar. Paramızı nasıl kazanacağız, geçimimizi nasıl sürdüreceğiz bilmiyorum. Suriye'ye dönmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.

'KİRAYI NASIL ÖDERİZ BİLMİYORUM'

Ev kirasının 230 TL olduğunu söyleyen Galiye Rahicuha, "Evin kirasını nasıl öderiz bilmiyorum. Evde ısınmak için kömürümüz olmadığı için de çevreden topladığımız odunları yakıyoruz. Belediyeye kayıt yaptırdık ancak daha odun gelmedi. Paramız olmadığı için yemek konusu da çok sıkıntı. Çocuklarıma yemek hazırlayamıyorum. Buzdolabımız bomboş" dedi.



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