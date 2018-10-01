Yangında ölen Mustafa toprağa verildi, ikizinin tedavisi sürüyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evlerinde çakmakla oynarken yangına neden olan 4 yaşındaki ikizlerden Mustafa Emir Ö. gözyaşları içinde

toprağa verildi. Yangından yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen ikizi Sefa Mustafa Ö.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de Mustafa Emir Ö. ve ikizi Sefa Mustafa Ö., dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2390 Sokak'ta 8 katta bulunan evlerinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından faydalanıp, çakmakla oynamaya başladı. İki çocuk, odada yangın çıkardı. Paniğe kapılan çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden birlikte kaldıkları anneanneleri Fatma Karacaoğlan, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen ikizlerden Sefa Mustafa Ö.'yü evden çıkararak kurtardı. Fatma Karacaoğlan, diğer torunu Mustafa Emir Ö. 'yü ise evde bulamadı. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Ö., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, çocuklardan birinin içerde olduğunu söylenmesi üzerine oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri, küçük Mustafa Emir Ö.'nün odasında saklandığı ranzanın altında cesedini buldu. Mustafa Emir Ö.'nün cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Alevler yarım saatte üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangında yaşamını yitiren küçük Mustafa Emir Ö.'nün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından alınan cenazesi, bugün öğlen Denizli Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Cenazeye Mustafa Emir Ö.'nün yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Asri Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.



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