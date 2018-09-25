Yangına gelen itfaiyeciye baklava ikramı

TÜRK İtfaiye Teşkilatı'nın belediyelere devrinin 95'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ‘yangın var’ ihbarıyla çağırdığı itfaiye ekiplerinin yıldönümlerini kutlayıp, baklava ikram etti.

Her yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av. Suzan Şahin, ilçedeki itfaiye ekiplerini kutlamak amacıyla, partisinin gençlik kolları üyeleriyle Cumhuriyet Meydanı’nda çöp konteyneri yangını ihbarında bulundu. İtfaiye merkezinden çıkan 3 ekip, kısa sürede ihbarın yapıldığı alana geldi. Milletvekili Şahin, itfaiye ekiplerini tebrik edip, baklava ikram etti.



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