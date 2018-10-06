Yalova’da, trafikte yeni dönemin ilk denetimi

YALOVA’da İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği genelge kapsamında 500 polise eğitim verilerek, ceza yazma yetkisi kazandırıldı. Eğitim alan polisler, ilk denetimi yaptı.Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, genelge dâhilinde tüm illere gönderilirken, Yalova’da da uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi. Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.500 POLİSE EĞİTİM VERİLDİKonuyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İçişleri Bakanlığı’nın illere gönderdiği trafik kazalarını önleme genelgesi kapsamında ilimizde de genel hizmet branşında görev yapan yaklaşık 500 genel hizmet polisine temel trafik eğitimi verilerek kanayan bir yara olan, toplumsal bir sorun haline gelen, trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı, sürücü kusurlarından dolayı meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına yol açan; seyir halinde cep telefonu ile görüşen, şerit ihlalinde bulunan, emniyet kemeri takmayan, makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere yönelik, Yalova İl Emniyet Teşkilatı olarak seferberlik ruhu içerisinde hareket edilmektedir. Genel trafik güvenliği alışkanlığını kazandırarak, ülkemizde trafik kültürü ve bilincinin oluşmasını hedeflemekteyiz.”

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