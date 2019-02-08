Yalova’da hükümlüler işe yerleştirildi

YALOVA’da 2018 yılı içerisinde 26 hükümlü, 2019 yılının ilk iki ayında da 23 hükümlü asgari ücretle ve sigortalı olarak işe yerleştirildi.

Toplum Yararına Programı, hükümlüler için umut oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, denetimli serbestlik sistemi içinde bulunan hükümlülerin, karşılaştıkları olumsuz etkileri onarmak, topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerden 23’ü Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yalova Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında asgari ücretli ve sigortalı olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Adalet Sarayı ve İcra Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere istihdam edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Toplum yararına programı ile işi ve mesleği olmayan, geçmişteki suçları nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken hükümlülerin, iş ve meslek sahibi olması, topluma kazandırılması, iyileştirilmesi bu sayede tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında 2018 yılı içerisinde 26 hükümlü, 2019 yılının ilk iki ayında 23 hükümlü asgari ücretle ve sigortalı olarak işe yerleştirilmiştir. Bu vesile ile denetimli serbestlik hizmetlerine katkılarından dolayı başta Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.



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