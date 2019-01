Yalova’da 'Her ele bir file' için örgü atölyesi kuruldu

YALOVA’da, 'Her ele bir file' projesiyle kurulan atölyelerde öğrenciler, plastik poşetlere alternatif file örmeyi öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden 'Sıfır atık' projesi ile öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, farkındalık yaratarak atık oluşumunu azaltmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan 'Her ele bir file' projesiyle örgü atölyesi kuruldu. Atölyede, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla öğrenciler file örmeyi öğreniyor.

Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, plastik poşetin 1000 yıl sonra doğaya karıştığına dikkat çekerek, “Bir kişi yılda 440 poşet kullanmış oluyor. Projemizle 2019’da bunu en aza indirmek istiyoruz. Bizler toplum olarak bu konuda farkındalık oluşturmalıyız. Bu bilinci çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırmalıyız. Çünkü çevreyle birlikte doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz. Projemizin Yalova’mızda birçok projede olduğu gibi, tüm ülkemize yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Eğitimin yalnızca öğrenciye akademik bilgi yüklemekten ibaret olmadığını vurgulayan Müdür Tosun, “Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek istiyorsak onları her yönden doğru olarak bilgilendirmeliyiz. Sanat, spor, sosyal ve kültürel alandaki projelerimiz 2023 vizyonumuzun hedefleriyle 2019’da da artarak devam edecektir” diye konuştu.

Projede hedefin, il genelinde resmi 104 ilköğretim okulunda öğrenim gören 23 bin 665 öğrencinin akademik başarılarının yanında '2023 Eğitim vizyonunun hedefleri arasında da yer alan', erken yaşlardan itibaren hayallerini tasarlayarak hayata geçirmeleri, sorunlara çözüm geliştirmeleri, yaşadığı çevreyi fark etmeleri ve korumalarını sağlayarak sosyal ve kültürel hayata entegre olmaları ve üst düzeyde hazırlanmalarını desteklemek olduğu bildirildi.

Önümüzdeki günlerde uygulamanın Yalova’da tüm ilçelere yayılması planlanıyor.

