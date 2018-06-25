Yalova’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Yalova’da resmi olmayan sonuçlara göre, Ak Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 178 bin 178 seçmeni bulunan Yalova’da, 4'ü seyyar olmak üzere 519 sandıkta oy kullanıldı. Yapılan oy sayımı sonrası AK Parti Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol’u TBMM’ye gönderirken, CHP’den ise Özcan Özel milletvekili seçilmeye hak kazandı. Yalova’da 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde, AK Parti’nin ve CHP’nin 1’er milletvekili bulunuyordu.

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ (AK PARTİ)

17 Mayıs 1990 doğumlu olan Ahmet Büyükgümüş, ilköğretimini Yalova’da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi’nden mezun olan Büyükgümüş, aynı yıl ÖSS Türkiye 30’uncusu olarak Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne girdi. 2014 yılında bölüm birincisi olarak tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi aldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Büyükgümüş, İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça biliyor. Büyükgümüş, evli.

MELİHA AKYOL (AK PARTİ)

1960 yılında İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Meliha Akyol, Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğini kazandı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 1981 yılında okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 2001 yılında AK Parti Yalova Kadın Kolları Kurucu Başkanı oldu. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl 1. Bölge Sorumlusu olarak görev yapan Akyol, halen İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu olarak görev yapmaya devam ediyor. Orta derecede İngilizce bilen Akyol, evli ve 2 çocuk annesidir.

ÖZCAN ÖZEL (CHP)

1959 Yalova Altınova doğumlu Özcan Özel, matematik öğretmeni, evli ve iki çocuk babasıdır. İkişer dönem CHP Yalova Merkez ilçe yöneticisi ve il sekreteri, üç dönem de Yalova İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 ve 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde il başkanı olarak görev yaptı. İki kez yapılan Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde de il başkanı olarak çalışmalarda bulundu.



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