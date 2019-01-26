Yalova Ro-Ro Terminali’nden 1 yılda 95 bin konteyner taşındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, 2018 yılında hem ithalat hem de ihracatta 1 milyar 723 milyon 423 bin dolarlık işlem yaptıklarını, bu süreçte 510 milyon TL tutarında vergi tahakkuk ve tahsili gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Dünya Gümrük Günü’ nedeniyle yapılan kutlama programı kapsamında Yalova Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında bir konuşma yapan Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, 2018 yılını değerlendirdi.

Yalova’da bir önceki yıla oranla ihracat rakamlarının yüzde 4, ithalat rakamlarının da yüzde 72 oranında arttığını dile getiren Aydeniz, “Halen toplam 77 personel ile hizmet vermekte olan idaremiz, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 38 artış gösteren dış ticarette 1 milyar 70 milyon 578 bin dolar ithalat, 652 milyon 895 bin dolar ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 723 milyon 423 bin dolarlık işlem sürecinde aktif olarak yer alarak yaklaşık 510 milyon TL tutarında vergi tahakkuk ve tahsili gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde 995 bin TL’lik tasfiyelik eşya ile ilgili işlem yapılarak, 900 bin TL’lik bir satış geliri Hazine'ye irad kaydedilmiş, bunun yanında da 770 bin TL’lik vergi ve usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiştir. İlimizde bir önceki yıla göre ihracat rakamları yüzde 4, ithalat rakamları ise yüzde 72 oranında artış göstermiş olup, ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

1 YILDA 95 BİN KONTEYNER TAŞINDI

Türkiye’ye Yalova Ro-Ro Terminali’nden yılda 95 bin konteynerin giriş, çıkış yaptığını kaydeden Müdür Aydeniz, bu kapsamda 6 bin 464 konteynerin ihbar ve risk analizi kapsamında, araç ve konteyner tarama sistemi ile tarandığını, bu taşıtlardan 13’ünde kaçakçılık olayının çıktığını dile getirdi. Aydeniz, “Bu mücadele kapsamında 2018 yılı içerisinde Yalova’da, bakanlığımız birimlerinde yapılan operasyonlarda 44 kilo 938 gram eroin maddesi ile 169 adet kullanılmış oto yedek parçası ele geçirilmiştir. Yalova Ro-Ro Limanı Sahası’ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen 22 TIR'da 48 düzensiz göçmen yakalanmış , 24 şüpheli göçmen kaçakçılığı kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 11 TIR dorsesine ise el konulmuştur” diye konuştu.

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