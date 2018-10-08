Yalova'da, o yapılardan sonra çöp kutularına da zarar verdiler

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'da, Deprem Anıtı, Simitçi Heykeli ve banklar ile Dünya Tuvalet Birliği'nin bağışıyla yaptırılan tuvaletin tahrip edilmesinin ardından Doğu Sahil Bandı'ndaki çöp kutularına da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yapılan hizmete zarar verenlerin, bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık" dedi.

Kentte bir süre önce Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Simitçi Heykeli, Gazipaşa Caddesi'ndeki Toprak Dede Heykeli, Roman ve Kırım Soykırım Anıtı, Deprem Anıtı, Akasya Plajı'nda engelliler için yaptırılan platform, 'Umuttur Yalova' yazılı yapı ile Dünya Tuvalet Birliği'nin bağışıyla 193 bin TL'ye yaptırılan tuvalet tahrip edildi. Kentin farklı yerlerine belediye tarafından konulan banklara da zarar verildi. Son olarak Doğu Sahil Bandı'ndaki çöp kutuları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Yürüyüş ve bisiklet yolu ile piknik ve spor alanlarının yer aldığı bölgedeki çöp kutularının sökülüp, kırıldığını görenler, tepki gösterdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediyenin hizmetlerine bilinçli saldırı olduğunu savunarak, "Kamu malına zarar veren insanlar, bundan nasıl bir haz alıyor; anlamış değilim. Yapılan hizmete zarar verenlerin, bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık. Bir bölgeye ve Yalova'nın muhtelif yerlerinde yapılan hizmetlere zarar verenler, nasıl bir psikolojiye sahiptirler? Tüm bu yaptığımız hizmetler Yalova’mızın ortak kullanım alanlarında kamunun malı. Dolayısıyla verilen bu zarar, hepimize veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve destek istiyorum" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI