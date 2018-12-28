Yalnız yaşayan 15 yaşlının sofralarını elleriyle kuruyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da mahalle muhtarı Halil Ay (40), mahallesinde yalnız yaşayan, yaşları 80 ile 100 arasında değişen 15 yaşlının evine 2 yıldır her gün öğle saatlerinde yemek taşıyor. Mahallesinde anlaştığı 4 restorandan yemekleri götüren Ay, yaşlıların sofralarını elleriyle kuruyor.

Muratpaşa ilçesindeki Haşim İşcan Mahallesi'nin muhtarı Halil Ay, örnek davranışıyla mahallelilerinin takdirini topluyor. Antalya'nın ilk mahallelerinden biri olan Haşim İşcan'da yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyacı olan 15 yaşlıyı tespit eden muhtar Ay, tek tek ziyaret ettiği yaşlıların eksiklerini belirledi. Belediyelerin aşevlerinden çıkan yemeklerin bu yaşlılar için uygun olmadığının anlaşılması üzerine Ay, mahallesindeki 4 restoranla anlaştı. 2 yıldır her gün saat 12.00'de muhtarlıktan çıkan Ay, yaşlılara ücretsiz yemek veren restoranların kapısını çalıyor.

'BU RAHAT BEYDE YOK'

Yemekleri dairelere çıkaran muhtar Ay, yerinden kalkmakta güçlük çeken ya da hasta olan yaşlıların sofralarını da kuruyor. Onlarla sohbet eden Ay, isteklerini sorduktan sonra evden ayrılıyor. Yaşlılar da Halil Ay'ın geleceği saati dört gözle bekliyor. Yemeklerden daha çok kendilerine ilgi gösterdiği için Ay'ın yolunu gözlediklerini dile getiren yaşlılardan Nigar Kiracıoğlu (97), muhtarı çocuklarından ayırmadığını söyledi. Ay gibi bir muhtarın mahallelerine gelmediğini belirten Kiracıoğlu, gözyaşları içinde duygularını anlattı. Kiracıoğlu, “O bizim torunumuz, onun sayesinde beyde bu rahat yok. Böyle bir muhtar daha gelmedi" dedi.

'SADECE MÜHÜR VURARAK MUHTARLIK YAPMAK İSTEMEDİM'

Muhtar Halil Ay, yazıhanede oturup mühür vurarak gün geçirmek istemediğini söyledi. Vatandaşın içinde olmak, derdiyle dertlenmeyi kendine amaç edindiğini dile getiren Ay, “Mahallede azalarla çalışma yaparak desteğe ihtiyacı olan 15 yaşlıya ulaştık. Yaşları 80 ile 100 arasında değişiyor. Yemeklerini getireni götürenleri yok. Belediyeler yemek getiriyor ancak eve çıkarmıyor. Bir de belediyelerin yaptığı yemekler herkese hitap ediyor. Bu yaşlılarımızın bazısının şeker hastalığı, bazısının tansiyon hastalığı var. Yemeklerinin özel olması lazım. Onlar bizim anne babamız, onlara sahip çıkmamız lazım. Yaşlılarımızı kendi anne babam gibi görüyorum. Onları çok seviyorum. Beni evlatları gibi seviyorlar. Yarım saat geç kalsam beni arayıp merak ettiklerini söylüyorlar" dedi.

Muhtar Halil Ay, 15 yaşlıyı birbiriyle de tanıştırdı. Yaşlılar telefonla birbirlerini arayıp destek oluyor.



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