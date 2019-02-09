İlkay DİKİCİ/İSTANBUL() - OYUNCU Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Bostancı Tatarağası Camii'ne getirildi

Cenaze törenine Hamdi Alkan, Türker İnanoğlu, Süheyl ve Behzat Uygur, Umut Oğuz, Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Bir hafta önce askerdeyken haberi aldım. Hastaneye kaldırılmıştı. Zaten Akciğer kanseri vardı. Üstüne zatürre enfeksiyonu iyice yayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı .Eve geldim. Yoğun bakımdayken göremiyordum. Geri gittim. Askerliğimin son günü vefatının haberini aldım ve annemin yanına geri geldim" dedi

Sanatçı dostları da Menteş açıklamalarda bulundu.

Necmi Yapıcı, "Çok iyi bir insandı. Komşum sayılırdı. Bir kaç defa evine ziyarete gitmiştik. Aynı dizide de oynamıştık. Ben İzmirliydim o Aydınlıydı. İzmir'den de tanışıklığımız vardı. Arkasından iyi bahsedilen insandı derler ya, arkasından kötü bahsedecek insan tanımıyorum" dedi.

Ebru Cündübeyoğlu da, "Çok acı bir kayıp. Çok genç yaşta kaybettiğimizi düşünüyorum. Onunla çalışmak çok keyifliydi, kamera karşısında onunla olmak büyük bir zevkti. İşini çok severek yapıyordu. Örnek aldığımız çok şeyler oldu. Son görevimizi yapmak için buradayız. Hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Menteş'in tabutu omuzlara alındı. Menteş'in cenazesi defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli mezarlığına götürüldü.

(FOTOĞRAF)