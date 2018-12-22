Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek balığını denize bıraktılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Ömür Okur'un oltasına yaklaşık 2, 5 metre boyunda köpek balığı takıldı. Balıkçı, arkadaşları ile yakaladığı yavru köpek balığını denize bıraktı.

Beldibi mevkisinde balık avlayan Ömür Okur ve Poyraz Kaptan'ın oltasına balık takıldı. Bir süre balığı çekmeye çalışan ikili, başarılı olmayınca arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardım ettiği ikili, kısa süre sonra oltalarına köpek balığı takıldığını fark etti. Balıkçılar elbirliğiyle yakaladıkları köpek balığını tekneye çıkardı. Köpek balığını tartan ve ölçüm yapıp fotoğraf çektiklerini kaydeden Ömür Okur, "Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor. Denizde olmasının daha iyi olduğunu düşündüğümüz için yeniden suya bıraktık" dedi.

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