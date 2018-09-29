Yabancı öğrencilere, kız isteme merasimi tanıtıldı

Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Anadolu'da Evlilik Merasimleri Projesi' kapsamında İngiltere, Almanya, Makedonya ve Bosna Hersek'ten gelen, aralarında Türklerin de bulunduğu 28 kız öğrenciye, kız isteme ve kına gecesi gelenekleri tanıtıldı. Kız isteme merasimi sırasında, Alman öğrencilerden Selina Güther (16), temsili damada tuzlu ve biberli kahve ikram etti.

Erbaa'daki Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu'daki kız isteme ve kına gecesi geleneklerini Avrupalılara tanıtmak için proje hazırladı. Erasmus kapsamındaki proje için İngiltere, Almanya, Makedonya ve Bosna Hersek'ten gelen, aralarında Türklerin de bulunduğu 28 kız öğrenci ilçeye geldi. Konuk öğrencilere ilk olarak kız isteme merasimi gösterildi. Senaryo gereği, Alman öğrencilerden Selina Güther gelin adayı belirlendi. Selina'ya misafirler eve geldiğinde ellerini öpmesi, daha sonra ise kahve ikramında bulunması gerektiği anlatıldı. Selina Güther rolü gereği tuz ve biber konulan kahveyi damat rolündeki Kaan Okyar'a ikram etti. Öğrenciler canlandırmayı ilgiyle izledi.

'TUZLU KAHVE İKRAMI ÇOK İLGİNÇ'

Kız isteme merasimi sırasında tuzlu kahve ikramını çok ilginç bulduğunu söyleyen Alman Selina Güther (16), "Türk kültürünü tanımak ve bunu tecrübe etmek güzeldi. Çok hoşuma gitti. Mesela, bu kahve çok ilginçti, biber ve tuz konulmuştu. Bunun yanında Almanlarda bu daha uzun sürüyor. Ebeveynler, bütün aile buradaydı. Almanlarda sadece karı ve koca oluyor" dedi.

Projeyi hayata geçiren Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de gezen konuklara okulda verilen eğitimle ilgili bilgi verildi. Ziyaret sırasında İngiliz öğrenciler okul bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erbaa Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, kına gecesi canlandırıldı. Projeye katılan yabancı öğrencilere geleneksel kıyafetler giydirildi. Gelinle birlikte sahneye çıkıp nasıl kına yakıldığını izleyen grup, çalan müzikler eşliğinde oynadı.

'BİZİM DE GELENEKLERİMİZ FARKLI'

İngiltere'den proje için Türkiye'ye gelen ve bu gelenekleri görmenin oldukça ilginç olduğunu söyleyen Deisy Turner (15), "İnsanlar birbirlerine geleneklerine göre davranırlar. Gerçekten birçok hoş gelenek var ve gerçekten de çok farklılar. Bizim de geleneklerimiz var ama bunlar gibi değiller. Mesela biz de aynı şekilde anne-babamızın onayını soruyoruz. Bunu biz de yapıyoruz. Bunun gibi bir dışarıda buluşma bizde var ama geleneksel bir şey sayılmaz. Bizde birçok insan evlenmiyor, sevgili olarak devam ediyor. Çünkü insanların tereddütleri oluyor" diye konuştu.

'KADINA VERİLEN MUAZZAM DEĞERİ YANSITMAYA ÇALIŞTIK'

Anadolu'da kadına verilen değeri anlatmak amacıyla projeyi geliştirdiklerini kaydeden lise öğretmenlerinde Mahmut Temiz ise şöyle konuştu:

"Evlilik ritüellerinde kadına olağanüstü bir değer veriliyor. Bu değer ritüellerin çeşitliliğinden kendisini belli ediyor. Dolayısıyla her bir aşamada, aşama aşama oluşturulan çekirdek ailenin ne kadar sağlam temellere oturtulduğunu aslında görebiliyoruz. Onun için yabancı misafirlerimize de biz bunu özellikle anlatmak istedik. Tabii aralarında Türkler de var. Onlarla benzer özelliklerimiz var fakat hiç bilmeyenler var. Özellikle Almanya ve İngiltere'den gelen misafirlerimizde ciddi bir ilgi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ancak burada üzerinde durulması gereken şey şu; Anadolu'da kadına muazzam değer veriliyor. Fakat Batı dünyası bizim kadına değer vermediğimizi iddia ediyor. İşte biz bu seremonilerde özellikle Anadolu'da kadına verilen önemli değerin, izzetin, gururun bir göstergesini sunmaya çalıştık."



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