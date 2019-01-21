Yaban hayvanları için yem bırakıldı

DÜZCE'de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bıraktı.Düzce'de geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Şehir merkezinde kar erirken, yüksek kesimlerdeki yabani hayvanların yaşadığı ormanlık alanlarda ise kar örtüsü halen duruyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ormandaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı. Yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara saman, buğday bırakılırken, hayvanların aç kalmaması için belirli aralıklarla yem bırakılmaya devam edileceği belirtildi.FOTOĞRAFLI