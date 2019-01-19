Yaban hayvanları için kızaklarla yiyecek taşındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, Amanos Dağı eteklerindeki en uç noktalara kızaklarla yiyecek taşınarak besleme çalışması yapıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Taze Bayatlar' kampanyasından elde edilen, raf ömrü geçmiş ürünleri zor kış şartlarıyla mücadele eden canların beslenmesi için dağıttıklarını söyledi. Ali Laçinbala, kampanya dahilinde yıllık ortalama 10 tona yakın unlu mamul ve 5 tona yakın ise süt ve süt ürünü ile 1.5 ton civarında da et ve et ürünlerini kurmuş oldukları sosyal medya zinciri ile besleme etkinlikleri yapan hayvan severlere fotoğraf karşılığı teslim ettikleri ifade etti. Son günlerde yaptıkları görüşmelerle besleme ağını Düziçi, Toprakkale ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine de düzenli bir şekilde planlama yaptıklarını belirten Laçinbala, "Zorkun ve çevresindeki yaylalarda kalan yabani hayvanlar ve yaz tatili sonu ölüme terk edilmiş sokak hayvanları için özel arazi araçlarla gidebildiğimiz en uzak köşelere giderek gerekirse kızaklarla çekerek gıda taşıyoruz. Hafta sonu eğlenmek için doğaya çıktığınızda gerek yaban hayvanlar, gerekse terk edilmiş sokak hayvanlarını da düşünerek en azından 1 ekmek fazla almanızı rica ediyorum" dedi.



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